Це підтвердив і сам гравець

Легкий форвард Кевін Дюрант перебрався з Голден Стейт Ворріорс в Бруклін Нетс.

Це підтвердив сам баскетболіст в рамках програми The Boardroom, яка транслюється телеканалом ESPN.

Відзначимо, що гравець сам відмовився продовжувати контракт з каліфорнійською командою. Повідомляється також, що Кей Ді буде отримувати близько 164 мільйонів доларів, а сам контракт набере чинності після 6 липня.

Нагадаємо, в складі Ворріорс 30-річний Кевін двічі ставав чемпіоном НБА і дворазовим володарем MVP фінальної серії. Крім цього, він 5 разів потрапляв в перші символічні збірні сезону і 3 рази - в другі.

Раніше, Торонто обіграв Голден Стейт у шести матчах і вперше в історії став чемпіоном НБА.

Джерело - Чемпіон.