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Дюрант перейшов у Бруклін Нетс

Сьогодні 16:37 346 0
Це підтвердив і сам гравець
Дюрант перейшов у Бруклін Нетс

Легкий форвард Кевін Дюрант перебрався з Голден Стейт Ворріорс в Бруклін Нетс.

Це підтвердив сам баскетболіст в рамках програми The Boardroom, яка транслюється телеканалом ESPN.

Відзначимо, що гравець сам відмовився продовжувати контракт з каліфорнійською командою. Повідомляється також, що Кей Ді буде отримувати близько 164 мільйонів доларів, а сам контракт набере чинності після 6 липня.

Нагадаємо, в складі Ворріорс 30-річний Кевін двічі ставав чемпіоном НБА і дворазовим володарем MVP фінальної серії. Крім цього, він 5 разів потрапляв в перші символічні збірні сезону і 3 рази - в другі.

Раніше, Торонто обіграв Голден Стейт у шести матчах і вперше в історії став чемпіоном НБА.

Джерело - Чемпіон.

#НБА, #Бруклін, #Дюрант
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