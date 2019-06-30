Жіноча збірна України порушувала дисципліну та відмовлялася слухати капітана.
Про це заявила лідер збірної Аліна Ягупова.
"Моя особиста думка, що в нашій команді дуже багато проблем. Здавалося б, все добре було, все прекрасно. Але так вийшло, що порушилася дисципліна в команді, ми не змогли виграти ті ігри, які могли і повинні були вигравати. Скажу так, у нас не було загальної дисципліни, не було командного духу, не було єдиного переможного настрою", - заявила баскетболістка.
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"Повірте, я, як капітан, намагалася згуртувати дівчат. Але частина мене просто не слухає і не сприймає, як капітана, щоб я не робила. Я не хочу переходити на особистості і не хочу нікого ображати. Але єдиного колективу не було. І Латвія і Британія, так вийшло, були налаштовані краще і більше хотіли перемогти, ніж ми", - сказала Ягупова.
Нагадаємо, у першій грі наших дівчат розгромила Іспанія. А також, українок переграла збірна Латвії.
Джерело - Obozrevatel.