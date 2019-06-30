Жіноча збірна України порушувала дисципліну та відмовлялася слухати капітана.

Про це заявила лідер збірної Аліна Ягупова.

"Моя особиста думка, що в нашій команді дуже багато проблем. Здавалося б, все добре було, все прекрасно. Але так вийшло, що порушилася дисципліна в команді, ми не змогли виграти ті ігри, які могли і повинні були вигравати. Скажу так, у нас не було загальної дисципліни, не було командного духу, не було єдиного переможного настрою", - заявила баскетболістка.