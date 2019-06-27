Миколаїв підсилився українським захисником

Підсилення миколаївської баскетбольної команди

МБК Миколаїв уклав угоду з 26-річним українським захисником Максимом Луценком.

Про це повідомляє офіційний сайт федерації баскетболу України.

Минулого сезону вихованець донецького баскетболу виступав за Київ-Баскет, у складі якого став срібним призером Суперліги Парі-Матч.

У середньому він набирав 6,3 очка, 1,6 передачі та 2,1 підбирання.

Раніше Луценко виступав за Азовмаш, Київ, Будівельник та БІПУ.

Нагадаємо, що Київ-Баскет розпочне виступ в Лізі чемпіонів FIBA з першого раунду кваліфікації.

Раніше повідомлялося, що український баскетболіст став віце-чемпіоном Франції.

Джерело - ФБУ.