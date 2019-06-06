Помер екс-футболіст Динамо та Металіста

Колишній футболіст Динамо і Металіста Борис Деркач помер в травні в віці 56 років.

Про це повідомляє Фокус.

Видання зазначає, що у Деркача були серйозні проблеми зі здоров'ям. Він був похований на одному з харківських кладовищ.

Тільки у квітні стало відомо, що Деркач повертається в Україну з Малайзії, де той довгий час пробув бездомним.

Разом з Динамо Деркач виграв чемпіонат СРСР 1990 року, а також ставав володарем Кубка СРСР в 1988 і 1990 роках.

Раніше повідомлялося, що помер колишній президент УЄФА.

Також зазначалося, 17 років тому помер геніальний Лобановський.

Джерело - Фокус.