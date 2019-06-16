Ентоні Девіс перейде в Лейкерс

Озерники готують Леброну підмогу

Форвард Нью-Орлеана Ентоні Девіс найближчим часом стане гравцем Лейкерс.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Едріан Войнаровський.

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Відповідно до джерела, за 26-річного баскетболіста Пеліканс отримають форварда Брендона Інгрема, захисників Лозну Болла і Джоша Харта, а також три майбутніх піка першого раунду, включаючи 4-й вибір на майбутньому драфті, якій відбудеться 24 червня.

Поточний контракт 26-річного Девіса закінчується 2020-го року.

Джерело - Чемпіон.