Нападник Голден Стейт Ворріорз Кевін Дюрант через травму пропустить наступний сезон в НБА.
Про це повідомляє Bleacher Report.
Кевін Дюрант отримав травму у другій чверті матчу проти Торонто. Після чого покинув паркет за допомогою членів своєї команди.
Нещодавно 30-річний гравець переніс операцію на ахілловому сухожиллі. Лікарі прогнозують відновлення від 7-ми до 10-ти місяців.
Нагадаємо, Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто.
Раніше повідомлялося, що нападник Голден Стей вибув до кінця сезону через травму.
Джерело - xsport.ua.