Зірковий баскетболіст не допоможе своєму клубу у наступному сезоні

Нападник Голден Стейт Ворріорз Кевін Дюрант через травму пропустить наступний сезон в НБА.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Кевін Дюрант отримав травму у другій чверті матчу проти Торонто. Після чого покинув паркет за допомогою членів своєї команди.

Нещодавно 30-річний гравець переніс операцію на ахілловому сухожиллі. Лікарі прогнозують відновлення від 7-ми до 10-ти місяців.

Нагадаємо, Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто.

Раніше повідомлялося, що нападник Голден Стей вибув до кінця сезону через травму.

Джерело - xsport.ua.