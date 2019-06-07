Вулиця біля арени Далласа перейменована на честь легендарного Новіцкі

Одна з вулиць недалеко від арени Далласа офіційно перейменована на честь легендарного форварда Меверікс Дірка Новіцкі/

Про це повідомляє Clutch Points.

Раніше вулиця мала назву Оливкова, проте ще в кінці травня міська влада Далласа розглядала варіант з перейменуванням однієї з вулиць біля домашньої арени клубу на честь форварда.

Нагадаємо, Новіцкі оформив дабл-дабл у своєму останньому матчі в кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що німець не зміг стримати сліз під час прощання з клубом.

Джерело - Clutch Points.