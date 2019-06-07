Мій профіль
Україна - Сербія: анонс і прогноз на матч відбору до Євро-2020
Сьогодні 06:00 1260
Євро - 2020. Україна - Сербія: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:30 47
Опитування. Україна - Сербія: як завершиться матч відбору до Євро-2020
Сьогодні 11:13 2017 1
Чемпіонат світу. Колумбія - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:07 94
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 10:57 15920 1
ФК Дніпро пропинить своє існування
Сьогодні 09:53 394
Колумбія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу
Сьогодні 06:48 600
Бондаренко виграв етап Діамантової ліги
Вчора 23:34 813
Динамо продовжило контракт з Хацкевичем
Вчора 18:42 1386
Україна - Сербія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка. ОНЛАЙН
Вчора 18:27 1215
Навколо спорту
Блоги
Неймовірний удар Надаля - найкращий момент тижня на Ролан Гаррос
Неймовірний удар Надаля - найкращий момент тижня на Ролан Гаррос Максим Буйдин
Вчора 17:01 802
Підтримай Ломаченка в Лондоні!
Підтримай Ломаченка в Лондоні! Valeriy Ruchka
Вчора 16:52 854
Шикарний данк Кавая і триочковий ВанВліта у ТОП-5 моментів дня НБА
Шикарний данк Кавая і триочковий ВанВліта у ТОП-5 моментів дня НБА Максим Буйдин
Вчора 16:31 485
Українська легкоатлетка прийняла душ у центрі міста, показавши перехожим свою фігуру
Українська легкоатлетка прийняла душ у центрі міста, показавши перехожим свою фігуру Максим Буйдин
Вчора 15:00 1739
Зозуля в Бомбардирі - Про війну, захмарну пропозицію Ахметова, Ракицького
Зозуля в Бомбардирі - Про війну, захмарну пропозицію Ахметова, Ракицького Максим Буйдин
Вчора 14:46 1042
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:30 Футбол Євро - 2020. Україна - Сербія: онлайн-трансляція 47
11:29 Баскетбол Вулиця біля арени Далласа перейменована на честь легендарного Новіцкі 183
11:13 Футбол Опитування. Україна - Сербія: як завершиться матч відбору до Євро-2020 2017 1
11:10 Футбол Визначився найкращий гравець Шахтаря у травні 257
11:07 Футбол Чемпіонат світу. Колумбія - Україна: онлайн-трансляція 94
10:57 Футбол Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці 15920 1
10:53 Футбол Волинь запустила флешмоб за 16 клубів в УПЛ 373
10:34 Бокс Хан: Негайний реванш - найбезглуздіша помилка Джошуа 364
10:25 Футбол Барселона розглядає можливість підписання Буффона 297
10:01 Футбол Агент: Макаренко залишиться в Андерлехті 304
09:54 Блог Кличко закликав відвідати столичний зоопарк з лебедем на руках 355
09:53 Футбол ФК Дніпро пропинить своє існування 394
09:36 Теніс 17-річна фіналістка Ролан Гаррос: Навряд чи я усвідомлюю, що сталося 469
09:28 Блог Все дуже серйозно. Неймар показав травму ноги у Instagram 330
09:21 Футбол Ліверпуль та Барселона включилися у боротьбу за нападника Ліона 380
09:03 Футбол Колумбія - Україна. Онлайн-трансляція матчу чемпіонату світу 378
08:49 Футбол Лунін потрібен першій збірній, і крапка - директор академії Динамо 980 1
08:23 Хокей Сент-Луїс виграв у Бостона та повів у серії 685
08:03 Футбол Україна - Сербія: де дивитися онлайн матчу кваліфікації до Євро-2020 903
06:48 Футбол Колумбія - Україна: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу 600
06:00 Футбол Україна - Сербія: анонс і прогноз на матч відбору до Євро-2020 1260
01:00 Хокей Бостон - Сент-Луїс: онлайн матчу фінальної серії НХЛ 1084
00:46 Хокей Бостон - Сент-Луїс: розклад та результати матчів фінальної серії НХЛ 3327
00:23 Футбол Збірна Нідерландів переграла Англію і стала другим фіналістом Ліги націй 715
00:10 Футбол Нідерланди – Англія 3:1. Відео голів та огляд матчу 2301

Вулиця біля арени Далласа перейменована на честь легендарного Новіцкі

Сьогодні 11:29 183 0
Вулиця біля арени Далласа перейменована на честь легендарного Новіцкі

Одна з вулиць недалеко від арени Далласа офіційно перейменована на честь легендарного форварда Меверікс Дірка Новіцкі/

Про це повідомляє Clutch Points.

Раніше вулиця мала назву Оливкова, проте ще в кінці травня міська влада Далласа розглядала варіант з перейменуванням однієї з вулиць біля домашньої арени клубу на честь форварда.

Нагадаємо, Новіцкі оформив дабл-дабл у своєму останньому матчі в кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що німець не зміг стримати сліз під час прощання з клубом.

Джерело - Clutch Points.

#Новіцкі, #Даллас
Коментарі ()