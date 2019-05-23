Збірна України з баскетболу 3х3 розпочала підготовку до чемпіонату світу

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 розпочала ігрову підготовку до чемпіонату світу і Європейських ігор.

Про це повідомляє прес-служба ФБУ.

Команда Олега Юшкіна і Руслана Фурси розширеним складом вирушила на турнір Ghetto Basket: Ticket to Lipik Challenger, який 23 травня пройде в Ризі, а потім виступить на Minsk Street Gamez, які відбудуться 25 травня в Мінську.

Склад збірної України:

Сергій Юрченко, Роман Дмитренко, Олексій Щепкін, Дмитро Липовцев, Антон Рочняк, Антон Давидюк, Євген Балабан, Антон Мусієнко.

Відзначимо, що чемпіонат світу пройде з 18 по 23 червня в Амстердамі, а Європейські ігри відбудуться в Мінську з 21 по 30 червня.

Раніше повідомлялося, що до тренувань приступила збірна України з біатлону.

Джерело - Прес-служба ФБУ.