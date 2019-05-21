У НБА відбудуться фінальні серії конференцій. На Заході чинний чемпіон, Голден Стейт поміряється силами з Портлендом.
На Сході Мілуокі Бакс спробує пройти Хижаків з Торонто.
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В Україні жоден телеканал не транслює ігри Національної баскетбольної асоціації.
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Матч найсильнішої баскетбольної ліги світу Портленд - Голден Стейт можна переглянути на Чемпіоні.
Початок зустрічі о 4:00 за Києвом. Рахунок в серії 0:3.
Джерело - Чемпіон.