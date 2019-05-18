Без Каррі та Леброна. В НБА назвали претендентів на звання MVP сезону

НБА назвала гравців, які претендують на звання MVP за підсумками регулярного чемпіонату. У список увійшли захисник Х'юстона Джеймс Харден, лідер Мілуокі Янніс Адетокунбо і форвард Оклахоми Пол Джордж.

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Цього сезону Харден набирав в середньому 36,1 очка, 7,5 передачі, 6,6 підбирання, 2,0 перехоплення і 0,7 блок-шота за 36,8 хвилини гри.

На рахунку Адетокунбо 27,7 очка, 12,5 підбирання, 5,9 передачі, 1,5 блок-шота і 1,3 перехоплення за 32,8 хвилини гри.

Середня статистика Джорджа в регулярному чемпіонаті склала 28,0 очка, 8,2 підбирання, 4,1 передачі, 2,2 перехоплення і 0,4 блок-шота за 36,9 хвилини гри.

Нагадаємо, Голден Стейт вдруге обіграв Портленд завдяки 37 очкам Каррі.

Джерело - Чемпіон.