Без Каррі та Леброна. В НБА назвали претендентів на звання MVP сезону

НБА назвала гравців, які претендують на звання MVP за підсумками регулярного чемпіонату. У список увійшли захисник Х'юстона Джеймс Харден, лідер Мілуокі Янніс Адетокунбо і форвард Оклахоми Пол Джордж.

The three finalists for #KiaMVP... @Giannis_An34, @Yg_Trece, and @JHarden13!



