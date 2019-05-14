Лейкерс очолив екс-наставник Пейсерс

Лос-Анджелес Лейкерс призначив Френка Вогеля на пост головного тренера команди. З менеджером підписаний багаторічний контракт, але умови угоди не розголошуються.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Раніше про Вогеля говорили як про потенційного асистента екс-тренера Кавальєрс Тайрона Лью, але той відмовився очолити Лейкерс. Також в якості кандидатів на вакантну посаду називали колишнього коуча Пеліканс Вільямса та екс-тренера Мілуокі Кідда. Останній повинен стати асистентом нового тренера Лейкерс, але про це ще офіційно не оголосили.

45-річний Вогель в період з 2001 по 2011 рік був асистентом в Селтікс, 76ерс і Пейсерс, після чого вже на повноцінній основі очолив Індіану (2011-2016), а потім працював у Меджік (2016-2018).

За підсумками регулярного чемпіонату нинішнього сезону Лейкерс в шостий раз поспіль не потрапляли в плей-оф, а пізніше розлучилися з головним тренером Люком Уолтоном. Останній вже встиг очолити Сакраменто Кінгз.

Нагадаємо, Михайлюк не грав в плей-оф НБА через травму, Детройт вилетів у першому раунді.

Джерело - Офіційний сайт Лейкерс.