Мій профіль
Стаховський пробився в 1/8 фіналу турніру в Кванджу
Сьогодні 09:40 261
Цуренко без бою програла Путінцевій
Вчора 13:41 816
Українки здобули срібло на етапі Кубка світу в Тунісі
Вчора 10:44 562
Лунін отримав одну з найкращих оцінок за матч з Еспаньйолом
Вчора 10:36 1676
Світоліна і Цуренко втримують позиції, Козлова у ТОП-70
Вчора 09:46 656
Зінченко: Мені заборонили підходити до кубка
Вчора 08:45 2743
Українка Кручова одружилася зі скандально відомим росіянином Логіновим
Вчора 08:36 1767
Манчестер Сіті став чемпіоном Англії
12.05.2019 19:10 1256
Зірок українського спорту підозрюють у несплаті податків
12.05.2019 14:41 1393
Олександрія гратиме матчі Ліги Європи у Полтаві або Одесі
12.05.2019 13:54 1048
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:00 Футбол ПСЖ зацікавився гравцями Реала 147
10:40 Баскетбол Лейкерс очолив екс-наставник Пейсерс 215
10:20 Футбол Фінансові вимоги Погби проблема для Реала 404
10:00 Футбол Коломойський не фінансує клуб - директор Карпат 377
09:40 Теніс Стаховський пробився в 1/8 фіналу турніру в Кванджу 261
09:20 Футбол Тоттенгем може підписати захисника Фулгема 341
09:00 Бокс Ф'юрі: Я став королем надважкого дивізіону надравши дупу Кличку 582
08:40 Хокей Сан-Хосе поступився Сент-Луїсу в другому матчі серії 770
08:25 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 199146
08:20 Теніс Ястремська - Наварро: Онлайн-трансляція 330
08:00 ММА З Мак-Грегора зняли звинувачення в пограбуванні 337
07:30 Блог Фанати Манчестер Сіті присвятили пісню Зінченку 1246
07:00 Футбол Усі голи 28-го туру Першої ліги 239
00:20 Хокей Сан-Хосе - Сент-Луїс: онлайн-трансляція матчу НХЛ 632
13 Травня 2019
23:49 Хокей Швеція знищила Норвегію, Канада вирвала перемогу в Словаччини. Результати матчів 3 туру чемпіонату світу 712
23:42 Футбол Манчестер Сіті можуть відсторонити від єврокубків 1154
23:36 Теніс Костюк здолала росіянку Грачову в фіналі кваліфікації турніру в Іспанії 592
23:24 Футбол Джеррард розповів, за яких умов би хотів очолити Ліверпуль 613
23:12 Футбол Пеллегріно: Лунін стане відмінним воротарем у майбутньому 830
22:38 Футбол Ліверпуль знову націлився на Фекіра 529
22:29 Бокс Руїс: Я можу вийти і розкусити Джошуа 525
22:10 Футбол Тоттенгем готовий віддати 50 млн. євро за Дзаньоло 483
21:48 Футбол Блан може очолити Рому 497
21:36 Футбол ПСЖ відмовився від трансферу Де Хеа 566
21:31 Блог Цікаві факти про Валерія Лобановського 630

Лейкерс очолив екс-наставник Пейсерс

Сьогодні 10:40 215 0
Лейкерс очолив екс-наставник Пейсерс

Лос-Анджелес Лейкерс призначив Френка Вогеля на пост головного тренера команди. З менеджером підписаний багаторічний контракт, але умови угоди не розголошуються.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Раніше про Вогеля говорили як про потенційного асистента екс-тренера Кавальєрс Тайрона Лью, але той відмовився очолити Лейкерс. Також в якості кандидатів на вакантну посаду називали колишнього коуча Пеліканс Вільямса та екс-тренера Мілуокі Кідда. Останній повинен стати асистентом нового тренера Лейкерс, але про це ще офіційно не оголосили.

45-річний Вогель в період з 2001 по 2011 рік був асистентом в Селтікс, 76ерс і Пейсерс, після чого вже на повноцінній основі очолив Індіану (2011-2016), а потім працював у Меджік (2016-2018).

За підсумками регулярного чемпіонату нинішнього сезону Лейкерс в шостий раз поспіль не потрапляли в плей-оф, а пізніше розлучилися з головним тренером Люком Уолтоном. Останній вже встиг очолити Сакраменто Кінгз.

Нагадаємо, Михайлюк не грав в плей-оф НБА через травму, Детройт вилетів у першому раунді.

Джерело - Офіційний сайт Лейкерс.

#Лос-Анджелес Лейкерс, #Френк Вогель, #НБА, #тренер
Коментарі ()