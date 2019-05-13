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Михайлюк проведе автограф-сесію в Черкасах

Сьогодні 14:26 294 0
Михайлюк проведе автограф-сесію в Черкасах

Свінгмен Детройта Святослав Михайлюк проведе автограф-сесію у Черкасах.

Про це повідомляє прес-служба Черкаських Мавп.

13 травня о 16:15 Михайлюк зустрінеться з українськими вболівальниками у палаці спорту Будівельник і проведе автограф і фото-сесію з усіма бажаючими.

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Відзначимо, що Михайлюк після торішнього драфта НБА потрапив у Лейкерс, але був обміняний у Детройт. У сезоні українець провів 42 матчі, в яких в середньому проводив по 10,5 хвилин, набирав по 3,2 очка, робив 0,9 підбирань і 0,9 асистів.

Нагадаємо, Михайлюк не грав в плей-офф НБА через травму, Детройт вилетів у першому раунді.

Джерело - Черкаські мавпи.

#Михайлюк, #НБА, #Детройт
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