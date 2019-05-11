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Визначилися фіналісти Ліги Європи
Вчора 06:48 1970
Вперше в історії фінали Єврокубків будуть представлені командами з АПЛ
Вчора 05:36 2398 1
Челсі у серії пенальті здолав Айнтрахт та став другим фіналістом Ліги Європи
Вчора 04:35 1456
Арсенал прогнозовано здолав Валенсію та вийшов до фіналу Ліги Європи
09.05.2019 23:50 3364
У Лізі чемпіонів вдруге в історії відбудеться англійський фінал
09.05.2019 17:28 1451 1
Усик не робитиме операцію
09.05.2019 16:32 1148
Динамо може очолити Григорчук
09.05.2019 16:14 4807
Тоттенгем вирвав перемогу в Аякса на останній секунді і вийшов до фіналу Ліги чемпіонів
09.05.2019 00:00 4856 1
Кличко-молодший може піти в політику, очоливши на парламентських виборах партію УДАР
08.05.2019 22:15 1398
Усик звернувся до вболівальників після травми
08.05.2019 21:38 1428
Навколо спорту
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Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді
Феноменальна гра Федерера у сітки - серед найкращих моментів дня в Мадриді Максим Буйдин
Вчора 12:03 511
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи
Дрогба емоційно відреагував на переможний пенальті Челсі в Лізі Європи Максим Буйдин
Вчора 09:28 2570
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом
Усик попросив вибачення в уболівальників за бій з Такамом Максим Буйдин
09.05.2019 20:01 1281
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ
Що відбувалося у роздягальні Тоттенгема після виходу у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 18:17 1415
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу
Тренер від Бога: Шевченко показав майстер-клас з гольфу Максим Буйдин
09.05.2019 16:27 603 1
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ
Щастя крізь сльози: Почеттіно не стримав сліз після виходу Тоттенгема у фінал ЛЧ Максим Буйдин
09.05.2019 16:16 988 1
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці
Дружини екс-гравців збірної України запалили у спокусливому танці Максим Буйдин
09.05.2019 13:15 1173
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса
Емоції екс-гравця МЮ після переможного голу Тоттенгема у ворота Аякса Максим Буйдин
09.05.2019 12:10 1558
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке
Неймовірні Ліверпуль та Тоттенгем, Петряк, Чигринський - ТаТоТаке Максим Буйдин
09.05.2019 12:04 410
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі
Не знайшов інших слів: Клопп вилаявся матом у прямому ефірі Максим Буйдин
08.05.2019 19:31 1793
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити
Захисник Ліверпуля вдарив Мессі по голові. Його могли за це видалити Максим Буйдин
08.05.2019 18:22 1745
Шалені емоції коментаторів Ліверпуля у матчі з Барселоною
Шалені емоції коментаторів Ліверпуля у матчі з Барселоною Максим Буйдин
08.05.2019 17:01 1006
Найкращі меми на результат матчу Ліверпуль - Барселона
Найкращі меми на результат матчу Ліверпуль - Барселона Максим Буйдин
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Чемпіонські емоції: гравці Ліверпуля заспівали з уболівальниками Максим Буйдин
08.05.2019 14:59 1130
Як послати легендарного Гаттузо "нах**н": для чайників від захисника Мілана
Як послати легендарного Гаттузо "нах**н": для чайників від захисника Мілана Максим Буйдин
07.05.2019 17:36 1042
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Онлайн-трансляція матчів НБА

Сьогодні 00:11 73201 0
Онлайн-трансляція матчів НБА

Пряма онлайн-трансляція матчів регулярної першості НБА тепер на Чемпіоні.

НБА (Національна баскетбольна асоціація) - найсильніша баскетбольна ліга світу.

30 команд асоціації протягом шести місяців виборюють право зіграти в плей-оф.

  Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію.

Західна та Східна конференції представлені 15 учасниками, з яких по 8 команд отримають право боротися за кубок НБА.

Три з чотирьох останніх кубків вибороли гравці Голден Стейт Воріорз на чолі з неперевершеним Стефом Каррі. 

Цього сезону про свої чемпіонські амбіції в голос заявили в стані, однієї з найтитулованіших команд ліги, Лос-Анджелес Лейкерс. Озерні напередодні сезону підсилились найкращим баскетболістом сучасності Леброном Джеймсом. 

Також для українських уболівальників підвищений інтерес викликає Атланта Гокс, одним з лідерів якої є Олексій Лень.

  Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу.

В Європі трансляцію здійснюють декілька телеканалів Сетанта +, Віасат та Sport (1-5).

Дивитися трансляції матчів НБА можна на нашому сайті. Щодня Чемпіон транслює матчі НБА онлайн.

Джерело - Чемпіон.

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