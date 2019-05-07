Лейкерс хоче підписати экс-тренера Клівленда

Лос-Анджелес Лейкерс працює над підписанням колишнього тренера Клівленд Кавальєрс Тайрона Лью.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

У разі підписання саме він стане новим тренером франшизи, а разом з ним в тренерський штаб увійде колишній тренер Пейсерс Франк Фогель, а також Курт Рамбіс, який матиме вплив на підписання гравців.

42-річний тренер поки не прийняв пропозицію Лейкерс. Обидві сторони продовжують працювати над умовами контракту.

У Лью є досвід роботи з лідером команди ЛеБроном Джеймсом в Клівленд Кавальєрс. За два з половиною роки співпраці Кавальєрс показали результат 128-77 в національному чемпіонаті, а також стали чемпіонами у 2016 році.

Бувши гравцем, Лью виступав протягом 11 років у складі Лейкерс (з 1998 по 2009). У перших трьох сезонах він виграв разом з франшизою два чемпіонства.

Поточний сезон склався для Лейкерс невдало. Команда не змогла вийти в плей-оф, посівши 10-е місце в турнірній таблиці Західної конференці.

Нагадаємо, в НБА визначилися усі пари першого раунду плей-оф сезону 2018/19.

Джерело - Yahoo Sports.