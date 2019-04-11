Визначилися всі пари першого раунду плей-оф НБА

В НБА завершилися останні матчі регулярного чемпіонату, в результаті яких визначилися всі пари першого раунду плей-оф сезону 2018/19.
Східна конференція:
Мілуокі Бакс – Детройт Пістонс,
Торонто Репторс – Орландо Меджік,
Філадельфія Сиксерс – Бруклін Нетс,
Бостон Селтікс – Індіана Пейсерс.
Західна конференція:
Голден Стейт Ворріорз – Лос-Анджелес Кліпперс.
Денвер Наггетс – Сан-Антоніо Сперс,
Портленд Трейл Блейзері – Оклахома-Сіті Тандер,
Х'юстон Рокетс – Юта Джаз.
Переможцем регулярного чемпіонату і Східної конференції став Мілуокі Бакс, який виграв 60 зустрічей у 82-х матчах. Першим в Західній конференції зі співвідношенням виграшів і програшів 57-25 фінішував Голден Стейт.
Джерело - Чемпіон.