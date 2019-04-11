Визначилися всі пари першого раунду плей-оф НБА

В НБА завершилися останні матчі регулярного чемпіонату, в результаті яких визначилися всі пари першого раунду плей-оф сезону 2018/19.

Східна конференція:

Мілуокі Бакс – Детройт Пістонс,

Торонто Репторс – Орландо Меджік,

Філадельфія Сиксерс – Бруклін Нетс,

Бостон Селтікс – Індіана Пейсерс.

Західна конференція:

Голден Стейт Ворріорз – Лос-Анджелес Кліпперс.

Денвер Наггетс – Сан-Антоніо Сперс,

Портленд Трейл Блейзері – Оклахома-Сіті Тандер,

Х'юстон Рокетс – Юта Джаз.

Переможцем регулярного чемпіонату і Східної конференції став Мілуокі Бакс, який виграв 60 зустрічей у 82-х матчах. Першим в Західній конференції зі співвідношенням виграшів і програшів 57-25 фінішував Голден Стейт.

Джерело - Чемпіон.