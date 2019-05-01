Зірка НБА офіційно завершила кар'єру

Атакуючий захисник Джеральд Хендерсон прийняв рішення завершити кар'єру в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє Closeup360.

Хендерсон раніше заявляв, що він хотів би продовжувати кар'єру, але змушений був завершити виступи через постійні травми.

Всього на рахунку Джеральда Хендерсона 535 матчі в Національній баксетбольной асоціації, в яких в середньому він набирав 11,2 очка, робив 3,2 підбору і виконував 1,9 передачі за гру.

Всього Хендерсон провів в НБА вісім сезоном, в основному виступаючи в складі Шарлотт. Останнім сезоном Хендерсона в НБА був сезон 2016/17, в якому він виступав у складі Філадельфії.

У серпні 2017 року Хендерсон переніс операцію на стегні, на той момент вже будучи вільним агентом - Філадельфія прийняла рішення вигнати гравця в липні 2017 року.

Нагадаємо, Кваша несподівано завершив кар'єру.

Тим часом, Луческу не збирається завершувати кар'єру.

Джерело - Depo.Сектор.