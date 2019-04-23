Україна отримала право провести один з трьох етапів кваліфікації на чемпіонат Європи з баскетболу 3х3.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Змагання пройдуть 29-30 червня на Софіївській площі в Києві, а участь в українському етапі візьмуть 10 чоловічих і 9 жіночих збірних, серед яких будуть і дві українські команди.

У ці ж дні два етапи кваліфікації паралельно пройдуть в латвійській Ризі і румунській Констанції. Згідно з регламентом, до фінального етапу чемпіонату Європи з кваліфікації виходять дві найсильніші команди.

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Фінальний турнір чемпіонату Європи з баскетболу 3х3 відбудеться в угорському Дебрецене в період з 30 серпня до 1 вересня. Участь в ньому візьмуть по 12 команд як у чоловіків, так і у жінок.

У баскетболі 3х3, який є олімпійською дисципліною, беруть участь дві команди, що складаються з 3 баскетболістів, а гра проходить на половині стандартного майданчика з одним кільцем.

Нагадаємо, Україна подала заявку на проведення жіночого Євробаскету-2021.

Джерело - ФБУ.