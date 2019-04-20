Пряма онлайн-трансляція матчів регулярної першості НБА тепер на Чемпіоні.
НБА (Національна баскетбольна асоціація) - найсильніша баскетбольна ліга світу.
30 команд асоціації протягом шести місяців виборюють право зіграти в плей-оф.
Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію.
Західна та Східна конференції представлені 15 учасниками, з яких по 8 команд отримають право боротися за кубок НБА.
Три з чотирьох останніх кубків вибороли гравці Голден Стейт Воріорз на чолі з неперевершеним Стефом Каррі.
Цього сезону про свої чемпіонські амбіції в голос заявили в стані, однієї з найтитулованіших команд ліги, Лос-Анджелес Лейкерс. Озерні напередодні сезону підсилились найкращим баскетболістом сучасності Леброном Джеймсом.
Також для українських уболівальників підвищений інтерес викликає Атланта Гокс, одним з лідерів якої є Олексій Лень.
Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу.
В Європі трансляцію здійснюють декілька телеканалів Сетанта +, Віасат та Sport (1-5).
Дивитися трансляції матчів НБА можна на нашому сайті. Щодня Чемпіон транслює матчі НБА онлайн.
Джерело - Чемпіон.