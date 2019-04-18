Україна подала заявку на проведення жіночого Євробаскету-2021

Наша заявка спільна з Швецією

FIBA Europe офіційно назвала всіх претендентів на проведення фінальної частини жіночого Євробаскету-2021. Зареєстровані заявки чотирьох країн: України, Швеції, Іспанії та Франції.

Про це повідомляє xsport.ua.

При цьому, жодна з цих країн не претендує на одноосібне проведення турніру. Україна подала заявку спільно зі Швецією, Іспанія - з Францією.

У найближчі місяці FIBA проінспектує заявлені арени та інфраструктуру. Остаточне рішення щодо місця проведення Євробаскету-2021 буде прийнято в липні.

Нагадаємо, визначено кандидатів на проведення Євробаскета-2021.

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Джерело - xsport.ua.