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Визначено кандидатів на проведення Євробаскета-2021

Вчора 23:25 320 0
Визначено кандидатів на проведення Євробаскета-2021

Євробаскет-2021 приймуть чотири країни.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

ФІБА назвала кандидатів на проведення матчів фінального турніру чемпіонату Європи 2021 року серед чоловіків.

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Усього таке бажання виявили національні асоціації семи країн: Чехії, Естонії, Німеччини, Грузії, Угорщини, Італії, Словенії. 
Разом з тим жоден з кандидатів не виявив бажання одноосібно проводити фінальний турнір. Відтак груповий етап ЄвроБаскета-2021 проходитиме в чотирьох країнах. Одна з них проводитиме також фінальний етап чемпіонату Європи.

Загалом питанням організації чоловічого ЄвроБаскета-2021 цікавилися національні асоціації 13-ти країн.

Нагадаємо, 2015 та 2017 року ФІБА вже проводила фінальні турніри чемпіонату Європи в кількох країнах. 

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Джерело - ФБУ.

#Євробаскет
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