Український центровий провів майже повний матч

Український центровий Атланти Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату з Мілуокі.

Його колектив поступився з рахунком 107:115 (28:21, 26:24, 31:27, 20:35).

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Українець провів на паркеті 34 хвилини та 9 секунд. За цей час він набрав 33 очки, зробив 4 асисти, 8 підбирань і 2 блокшоти.

Лень реалізував 13 з 23 кидків із гри, в тому числі 6 з 12 триочкових, а також 1 з 7 штрафних.

Нагадаємо, Михайлюк не грає за Детройт через перелом.

Джерело - Чемпіон.