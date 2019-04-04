Українець набрав 11 очок

У матчі регулярного чемпіонату НБА Атланта Олексія Леня вдома обіграла Філадельфію.

Поєдинок завершився з рахунком 130:122 (42:38, 30:30, 26:26, 32:28).

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Український центровий провів на паркеті 14 хвилин і 26 секунд. За цей час він набрав 11 очок (2/2 двоочкових, 2/4 триочкових, 1/2 штрафних), зробив 3 підбирання в захисті, 4 фоли, 1 втрату і 1 блок-шот.

Коефіцієнт корисності українця на паркеті склав +2.

Напередодні Лень закинув ювілейний триочковий у матчі НБА.

Джерело - Чемпіон.