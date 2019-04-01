Київ-Баскет здолав Миколаїв у чвертьфіналі Суперліги

В українській баскетбольній Суперлізі Київ-Баскет вдома переміг Миколаїв - 83:73.
У першій чверті на майданчику була рівна гра. У другій десятихвилинці гостям вдалося збільшити перевагу до 10 очок, але кияни знайшли в собі сили скоротити відставання.
Після перерви Київ-Баскет продовжив набирати очки і до кінця чверті вже вів у рахунку. В останній десятихвилинці кияни зуміли втримати перевагу і перемогти.
Київ-Баскет виграє чвертьфінальну серію і приєднується до Запоріжжя і Хіміка в півфіналі Суперліги.
Чемпіонат України, Суперліга.
Плей-офф. чвертьфінал
1 квітня
Київ-Баскет - Миколаїв 83:73 (20:21, 22:17 23:16, 18:19)
Джерело - Чемпіон.