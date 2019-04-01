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Київ-Баскет здолав Миколаїв у чвертьфіналі Суперліги

Вчора 23:34 221 0
Київ-Баскет здолав Миколаїв у чвертьфіналі Суперліги

В українській баскетбольній Суперлізі Київ-Баскет вдома переміг Миколаїв - 83:73.

У першій чверті на майданчику була рівна гра. У другій десятихвилинці гостям вдалося збільшити перевагу до 10 очок, але кияни знайшли в собі сили скоротити відставання.

Після перерви Київ-Баскет продовжив набирати очки і до кінця чверті вже вів у рахунку. В останній десятихвилинці кияни зуміли втримати перевагу і перемогти.

Київ-Баскет виграє чвертьфінальну серію і приєднується до Запоріжжя і Хіміка в півфіналі Суперліги.

Чемпіонат України, Суперліга.

Плей-офф. чвертьфінал

1 квітня

Київ-Баскет - Миколаїв 83:73 (20:21, 22:17 23:16, 18:19)

Джерело - Чемпіон.

#Київ-Баскет, #Суперліга, #Миколаїв
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