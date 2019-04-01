Запоріжжя переграло Черкаські мавпи та вийшло у півфінал Суперліги

В українській баскетбольній Суперлізі Запоріжжя вдома здобуло перемогу над чинним чемпіоном Черкаськими Мавпами - 81:80.

Запорожці виявилися сильнішими в першій чверті, відірвавшись від суперника на 8 очок. У другій десятихвилинці гостям вдалося повернутися в гру і трохи скоротити відставання.

Після перерви Запоріжжя зуміло утримати невелику перевагу. У заключній чверті Черкаські Мавпи зрівняли рахунок, але в кінцівці матчу сильнішими виявилися господарі паркету.

Таким чином, Запоріжжя виграло чвертьфінальну серію і продовжить боротьбу за перемогу в Суперлізі. Чемпіон України ж припиняє виступ в плей-оф турніру.

Чемпіонат України, Суперліга.

Плей-оф. чвертьфінал

1 квітня

Запоріжжя - Черкаські Мавпи 81:80 (25:17, 20:22 19:18, 17:23)

Джерело - Чемпіон.