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Харден став дев'ятим гравцем в історії НБА, який реалізував 2000 триочкових

Сьогодні 20:01 295 0
Харден став дев'ятим гравцем в історії НБА, який реалізував 2000 триочкових

Атакуючий захисник Х'юстон Рокетс Джеймс Харден, реалізував 2000 триочкових за кар'єру в НБА.

Про це повідомляє Sporting News.

Реалізовані 7 триочкових в матчі регулярного чемпіонату з Сакраменто Кінгз (119:108), дозволили йому довести загальну кількість за кар'єру в НБА до 2000. Таким чином він став дев'ятим гравцем в історії ліги, які досягли цієї позначки.

Раніше це досягнення підкорялося Полу Пірсу (2143 дальних влучання), Джамалу Кроуфорд (2202), Вінс Картеру (2225), Джейсону Террі (2282), Кайлу Корвера (2351), Стівену Каррі (2459), Реджі Міллера (2560) і Рею Аллену (2973).

Нагадаємо, Харден зробив 7-й тріпл-дабл у сезоні. Також, Джеймс пропустить залишок сезону.

Джерело - Sporting News.

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