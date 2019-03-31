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Джеймс пропустить залишок сезону

Сьогодні 11:36 125 0
Леброн не допоможе команді
Джеймс пропустить залишок сезону

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс не гратиме в останніх матчах сезону-2018/19. Про це повідомляється в Twitter Bleacher Report.

Команда достроково вибула з боротьби за плей-офф, а до завершення регулярного чемпіонату команді Джеймса залишилося відіграти 6 поєдинків.

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У цьому сезоні за 55 матчів Леброн набирав 27,4 очка, робив 8,4 підбирань і здійснював 8,3 передачі в середньому за гру.

Відзначимо, що раніше гравець заявляв, що відмовиться виступати в кінцівці сезону тільки в разі травми.

Джеймс вперше не зіграє в плей-оф НБА вперше за 14 років.

Джерело - Чемпіон.

#Джеймс, #Лейкерс, #НБА
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