Форвард Лейкерс Леброн Джеймс не гратиме в останніх матчах сезону-2018/19. Про це повідомляється в Twitter Bleacher Report.

Команда достроково вибула з боротьби за плей-офф, а до завершення регулярного чемпіонату команді Джеймса залишилося відіграти 6 поєдинків.

LeBron James to sit out for rest of the season pic.twitter.com/6M601ZkOp7