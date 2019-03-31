Леброн не допоможе команді

Форвард Лейкерс Леброн Джеймс не гратиме в останніх матчах сезону-2018/19. Про це повідомляється в Twitter Bleacher Report.

Команда достроково вибула з боротьби за плей-офф, а до завершення регулярного чемпіонату команді Джеймса залишилося відіграти 6 поєдинків.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

LeBron James to sit out for rest of the season pic.twitter.com/6M601ZkOp7 — Bleacher Report (@BleacherReport) 30 березня 2019 р.

У цьому сезоні за 55 матчів Леброн набирав 27,4 очка, робив 8,4 підбирань і здійснював 8,3 передачі в середньому за гру.

Відзначимо, що раніше гравець заявляв, що відмовиться виступати в кінцівці сезону тільки в разі травми.

Джеймс вперше не зіграє в плей-оф НБА вперше за 14 років.

Джерело - Чемпіон.