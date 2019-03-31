Результати та огляд матчів НБА від 30 березня

У ніч з 30 на 31 березня у НБА відбулося дев'ять матчів регулярної першост

До вашої уваги результати та відеоогляд ігор.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

Кліпперс – Клівленд 132:108 (29:29, 36:23, 28:31, 39:25)

Х'юстон – Сакраменто 119:108 (35:32, 28:28, 28:33, 28:15)

Бруклін – Бостон 110:96 (17:21, 32:27, 33:22, 28:26)

Детройт – Портленд 99:90 (11:14, 20:20, 35:25, 33:31)

Індіана – Орландо 116:121 (28:32, 29:24, 35:34, 24:31)

Нью-Йорк – Маямі 92:100 (33:29, 28:26, 18:24, 13:21)

Чикаго – Торонто 101:124 (28:26, 28:41, 19:26, 26:31)

Міннесота – Філадельфія 109:118 (20:38, 35:30, 26:24, 28:26)

Фінікс – Мемфіс 115:120 (38:23, 24:31, 30:34, 23:32)

Нагадаємо, Джеймс пропустить залишок сезону.

Джерело - Чемпіон.