Результати та огляд матчів НБА від 30 березня

У ніч з 30 на 31 березня у НБА відбулося дев'ять матчів регулярної першост
До вашої уваги результати та відеоогляд ігор.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА
Кліпперс – Клівленд 132:108 (29:29, 36:23, 28:31, 39:25)
Х'юстон – Сакраменто 119:108 (35:32, 28:28, 28:33, 28:15)
Бруклін – Бостон 110:96 (17:21, 32:27, 33:22, 28:26)
Детройт – Портленд 99:90 (11:14, 20:20, 35:25, 33:31)
Індіана – Орландо 116:121 (28:32, 29:24, 35:34, 24:31)
Нью-Йорк – Маямі 92:100 (33:29, 28:26, 18:24, 13:21)
Чикаго – Торонто 101:124 (28:26, 28:41, 19:26, 26:31)
Міннесота – Філадельфія 109:118 (20:38, 35:30, 26:24, 28:26)
Фінікс – Мемфіс 115:120 (38:23, 24:31, 30:34, 23:32)
Нагадаємо, Джеймс пропустить залишок сезону.
Джерело - Чемпіон.