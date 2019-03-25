Матчі НБА на Чемпіоні

У ніч з 24 на 25 березня в НБА відбулося 8 матчів регулярної першості.

До вашої уваги результати та відеоогляди всіх матчів ночі.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

Мілуокі – Клівленд 127:105 (32:27, 36:28, 22:22, 37:28)

Нью-Йорк – Кліпперс 113:124 (24:29, 35:31, 25:29, 29:35)

Індіана – Денвер 124:88 (27:23, 35:23, 30:21, 32:21)

Торонто – Шарлотт 114:115 (32:27, 25:31, 26:37, 31:20)

Нью-Орлеан – Х'юстон 90:113 (19:33, 25:30, 25:24, 21:26)

Бостон – Сан-Антоніо 96:115 (24:31, 23:23, 25:30, 24:31)

Голден-Стейт – Детройт 121:114 (29:28, 34:21, 34:28, 24:37)

Лейкерс – Сакраменто 111:106 (22:20, 26:29, 39:28, 24:29)

Нагадаємо, Михайлюк може змінити амплуа.

Джерело - Чемпіон.