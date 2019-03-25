У ніч з 24 на 25 березня в НБА відбулося 8 матчів регулярної першості.
До вашої уваги результати та відеоогляди всіх матчів ночі.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА
Мілуокі – Клівленд 127:105 (32:27, 36:28, 22:22, 37:28)
Нью-Йорк – Кліпперс 113:124 (24:29, 35:31, 25:29, 29:35)
Індіана – Денвер 124:88 (27:23, 35:23, 30:21, 32:21)
Торонто – Шарлотт 114:115 (32:27, 25:31, 26:37, 31:20)
Нью-Орлеан – Х'юстон 90:113 (19:33, 25:30, 25:24, 21:26)
Бостон – Сан-Антоніо 96:115 (24:31, 23:23, 25:30, 24:31)
Голден-Стейт – Детройт 121:114 (29:28, 34:21, 34:28, 24:37)
Лейкерс – Сакраменто 111:106 (22:20, 26:29, 39:28, 24:29)
Нагадаємо, Михайлюк може змінити амплуа.
Джерело - Чемпіон.