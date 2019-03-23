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Мілуокі знищив Маямі, Лейкерс програли Брукліну. Результати матчів НБА

Феноменальна гра Джеймса Хардена дозволила Х'юстону здобути впевнену перемогу над Сан-Антоніо. Лідер Рокетс набрав 61 очко. 

В інших матчах перемоги здобули Денвер, Мілуокі та Оклахома-Сіті.

НБА. Регулярний чемпіонат

Х'юстон - Сан-Антоніо 111:105 (36:24, 26:23, 19:34, 30:24)

Орландо - Мемфіс 123:119 ОТ (23:33, 35:31, 23:31, 29:15, 13:9)

Нью-Йорк - Денвер 93:111 (18:37, 24:19, 20:26, 31:29)

Торонто - Оклахома-Сіті 109:116 (29:22, 29:26, 22:35, 29:33)

Клівленд - Кліпперс 108:110 (40:25, 20:33, 23:34, 25:18)

Мілуокі - Маямі 116:87 (33:32, 30:19, 31:18, 22:18)

Лейкерс - Бруклін 106:111 (23:20, 20:24, 30:34, 33:33)

Джерело - Чемпіон.

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