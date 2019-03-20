Результати та Огляд матчів НБА

В Національній баскетбольній асоціації зіграли чергові матчі регулярного чемпіонату.

Міннесота - Голден Стейт 107:117 (27:30, 20:29, 28:32, 32:26)

Мілуокі - Лейкерс 115:101 (35:24, 26:34, 38:26, 16:17)

Шарлотт - Філадельфія 114:118 (30:31, 29:31, 30:23, 25:33)

Атланта – Х'юстон 105:121 (25:25, 22:28, 25:31, 33:37)

Сакраменто – Бруклін 121:123 (38:25, 28:33, 37:20, 18:45)

Кліпперс – Індіана 106 : 97 (25:16, 30:33, 34:26, 17:22)

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Джерело - Чемпіон.