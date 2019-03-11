У ніч з 10 на 11 березня в НБА відбулося дев'ять матчів регулярного чемпіонату.

До вашої уваги результати та відеоогляд матчів.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

Атланта – Нью-Орлеан 128:116 (26:33, 39:33, 29:20, 34:30)

Детройт – Чикаго 131:108 (31:32, 30:23, 42:25, 28:28)

Маямі – Торонто 104:125 (27:32, 27:36, 25:23, 25:34)

Філадельфія – Індіана 106:89 (26:25, 25:34, 21:11, 34:19)

Мемфіс – Орландо 105:97 (26:17, 23:31, 26:24, 30:25)

Даллас – Х'юстон 93:94 (26:25, 28:33, 18:26, 21:13)

Міннесота – Нью-Йорк 103:92 (23:22, 32:23, 25:20, 23:27)

Сан-Антоніо – Мілуокі 121:114 (25:32, 29:28, 33:23, 34:31)

Голден-Стейт – Фінікс 111:115 (29:16, 28:40, 23:23, 31:36)

Нагадаємо, Михайлюк допоміг фарм-клубу Детройта.