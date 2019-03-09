Захисник Голден Стейт знову здивував точністю триочкових

Захисник Голден Стейт Клей Томпсон набрав 39 очок в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Денвера (122:105).

У цьому матчі Томпсон реалізував 9 з 11-ти триочкових (82%). 21 січня йому вдалося відправити в ціль 10 з 11-ти дальніх кидків в матчі проти Лейкерс (91%).

Томпсон став першим гравцем в історії НБА, який за один сезон видав кілька матчів з точністю триочкових не менше 80% при здійсненні мінімум 10 кидків за гру.

Нагадаємо, Михайлюк дебютував за фарм-клуб Детройта, також данк Адетокунбо став найкращим моментом дня НБА.

Джерело - Чемпіон.