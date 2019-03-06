Голден-Стейт зазнав першої за тривалий час найрозгромнішої поразки

Голден-Стейт зазнав першої за 10 років розгромної поразки в НБА.
Колектив поступився в матчі регулярного чемпіонату НБА Бостону з рахунком 95:128.
Востаннє Голден-Стейт програвав на своєму майданчику з різницею 33 очки 28 листопада 2009 року під час зустрічі з Лейкерс.
Тоді регулярний чемпіонат 2009/2010 команда під керівництвом Дона Нельсона завершила на 13-у місці в Західній конференції зі співвідношенням перемог і поразок 26-56.
Нагадаємо, Лень вперше в кар'єрі НБА закинув 5 триочкових в матчі.
Тим часом Лень встановив рекорд результативності в Атланті.
Джерело - Xsport.