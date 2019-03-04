Лень встановив рпекорд результативності в Атланті

Український центровий Атланти Олексій Лень взяв участь у матчі з Чикаго.

Поєдинок завершився на користь команди українця - 123:118 (35:32, 32:28, 29:31, 27:27).

Лень провів на паркеті 26 хвилин і 37 секунд. Він вийшов в старті вперше з 31 грудня минулого року.

У матчі йому вдалося набрати 28 очок — найкращий показник в команді. Також він виконав 8 підбирань і відзначився двома асистами. Це його найкращий показник у кар'єрі в Атланті.

Лень реалізував 5 з 8 спроб на триочковий. Показник +/- склав +5.

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Нагадаємо, днями Лень продемонстрував результативність у грі все з тим же Чикаго.

Джерело - Чемпіон.