Колекційна картка із зображенням Майкла Джордана продана за рекордну суму

Колекційна картка із зображенням легендарного захисника Чикаго Майкла Джордана була продана на аукціоні eBay за 350 100 доларів.

Про це повідомляє The Chicago Tribune.

Ціна, за якою була куплена картка, встановила рекорд за цим показником для баскетбольних карток.

"Зазвичай картки з Майклом Джорданом продаються за 20-25 тисяч доларів. Були й інші пам'ятні речі Джордана - кросівки, майки з важливих матчів, - які продавалися за досить високими цінами. Але для карток - це безпрецедентно", - сказав редактор Sports Collectors Daily Річ Мюллер.

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Джерело - The Chicago Tribune.