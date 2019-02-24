Колекційна картка із зображенням Майкла Джордана продана за рекордну суму

Мій профіль

Вітаємо Ігора Радівілова із золотом на Чемпіонаті світу-2019

Сьогодні 12:28 121
Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція
Сьогодні 06:30 351
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Вчора 23:59 1308
Митрофанов переміг Джеффрі Росалеса
Вчора 23:00 2054
Мессі зробив 50-й хет-трик у кар'єрі
Вчора 20:20 3790
Меркушина стала 8-ю у спринті на Чемпіонаті Європи
Вчора 14:19 1109
Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА
Вчора 13:26 1719
Чемпіонат Європи. Жіноча спринтерська гонка: онлайн-трансляція
Вчора 12:34 1919
Підручний 18-м фінішував у спринті на чемпіонаті Європи
Вчора 11:45 1257
День в історії. 25 років тому Валентина Цербе здобула бронзу Олімпійських ігор. ВІДЕО
Вчора 08:44 603
Навколо спорту
Блоги
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 23:59 1308
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 20:48 2067
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 17:25 1620
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 14:57 4589 3
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО
Відома російська спортсменка відвідала гру збірної України в Києві. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 13:10 1970
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО
Вчинок дня. Півзахисник Шахтаря підтримав тяжкохворого вболівальника. ВІДЕО Максим Буйдин
22.02.2019 16:31 1501
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО
Стерлінг пожартував з зовнішньої схожості Зінченка та Де Брейне. ФОТО Максим Буйдин
22.02.2019 15:45 2956
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО
Топ-10 українських спортсменок з ідеальним пресом. ФОТО Serhii Zaitsev
22.02.2019 12:00 2013
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО
5 років тому українкам підкорилося олімпійське золото. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 19:15 931
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО
Про Динамо, друзів з Реала та Бейла - Соль у програмі Бомбардир. ВІДЕО Максим Буйдин
21.02.2019 18:30 761
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:28 Гімнастика Вітаємо Ігора Радівілова із золотом на Чемпіонаті світу-2019 121
12:15 Футбол Збірна України дізнається своїх суперників на молодіжному Чемпіонаті світу-2019 383
12:00 Футбол Монтелла отримав пропозицію тренувати збірну Ірану 432
11:45 Футбол Бешикташ відкриє футбольну школу в Україні 729
11:30 Футбол Манолас отримав травму щиколотки і пройде обстеження 337
11:18 Біатлон Тар'єй Бо виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи, Прима - в топ-30 564
11:00 Баскетбол Лень допоміг Атланті перемогти Фінікс 1449
10:45 Баскетбол Колекційна картка із зображенням Майкла Джордана продана за рекордну суму 328
10:30 Хокей НХЛ. Райнхарт став першою зіркою дня 393
10:15 Футбол Піке: Барселона менше відпочивала, хоча розгромно перемогла Реал 800
10:00 Футбол Букмекери знизили шанси Динамо на прохід Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи 699
09:45 Футбол Блискуча гра Петряка допомогла Ференцварошу розгромити Академію Пушкаша 1158
09:25 Футбол Кравченко забив дебютний гол за Кішварду 604
09:10 Лижі Олімпійський чемпіон з фрістайлу не пробився у Суперфінал на етапі Кубка світу 568
09:00 Футбол Де дивитися матчі 19-го туру чемпіонату України 1555
08:50 Футбол Челсі - Манчестер Сіті: анонс фіналу Кубка англійської ліги 644
08:30 Футбол Манчестер Юнайтед - Ліверпуль: анонс цетрального матчу туру АПЛ 425
08:10 Хокей Динамо впевнено взяло реванш у Крижаних Вовків. ВІДЕО 553
07:50 Футбол Арсенал-Київ - Десна: анонс матчу 19-го туру УПЛ 872
07:30 Хокей Донбас обіграв Дніпро і гарантував собі місце в півфіналі плей-оф. ВІДЕО 584
06:30 Футбол Челсі - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція 351
02:28 Футбол Мессі забив фантастичний гол у ворота Севільї. ВІДЕО 1840
01:14 Футбол Рома у драматичному трилері здолала Фрозіноне. Огляд матчу 569
23 Лютого 2019
23:59 Блог Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО 1308
23:43 Футбол Лучі: Олімпік забив Маріуполю за правилами 827

Колекційна картка із зображенням Майкла Джордана продана за рекордну суму

Сьогодні 10:45 328 0
Колекційна картка із зображенням Майкла Джордана продана за рекордну суму

Колекційна картка із зображенням легендарного захисника Чикаго Майкла Джордана була продана на аукціоні eBay за 350 100 доларів.

Про це повідомляє The Chicago Tribune.

Ціна, за якою була куплена картка, встановила рекорд за цим показником для баскетбольних карток.

"Зазвичай картки з Майклом Джорданом продаються за 20-25 тисяч доларів. Були й інші пам'ятні речі Джордана - кросівки, майки з важливих матчів, - які продавалися за досить високими цінами. Але для карток - це безпрецедентно", - сказав редактор Sports Collectors Daily Річ Мюллер.

Нагадаємо, Переможний кидок Джорджа очолив ТОП-10 моментів дня НБА. ВІДЕО.

Також, Онлайн-трансляція матчів НБА.

Джерело - The Chicago Tribune.

#Джордан, #картки, #рекорд, #баскетбол
Коментарі ()