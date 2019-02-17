All-Star Weekend: матч Всіх зірок НБА. Онлайн-трансляція

Цієї ночі, в Національній баскетбольній асоціації розпочинається традиційний NBA All-Star Weekend.
Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА.
Цього року він відбуватиметься на арені Спектрум Центр в Шарлотт, штат Північна Кароліна.
Розклад вікенду:
16 лютого
04:00, матч висхідних зірок НБА: збірна Світу - збірна США
All-Star Weekend: Збірна США переграла збірну світу в матчі висхідних зірок НБА.
17 лютого
03:00, конкурси
Каррі програв конкурс триочкових на NBA All-Star Weekend.
18 лютого
03:00, матч зірок НБА: команда Леброна - команда Янніса
Трансляцію буде здійснювати декілька європейських каналів
Сетанта +(Ірландія), Sport 1-5(Португалія), Віасат(Росія).
Онлайн-трансляцію 2019 NBA All-Star Weekend Charlotte Official Party можна буде переглянути на нашому сайті.
Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку.
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Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.
Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.
Джерело - Чемпіон.