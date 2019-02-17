Конкурс слем-данків на All-Star Weekend. ВІДЕО

У НБА відбувається традиційний All Star Weekend, під час якого грають новачки ліги, гравці змагаються в майстерності, ну а головною подією є матч усіх зірок.

В ніч з суботи на неділю відбувся конкурс слем-данків, в якому цього разу брали участь Майлз Бріджес, Денніс Сміт, Джон Коллінз та Хаміду Діалло.

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Останній і виграв конкурс. 20-річний захисник у вирішальному раунді, в якому йому протистояв Денніс Сміт, закинув зверху, перестрибнувши через легендарного Шакіла О’Ніла (2,16 м).

Матч усіх зірок відбудеться 18 лютого о 03:00 за Києвом.

Трансляцію можна буде переглянути на нашому сайті.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.