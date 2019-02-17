Каррі програв конкурс триочкових на NBA All-Star Weekend. ВІДЕО

У Шарлотт відбулася суботня програма вікенду всіх зірок НБА.

В рамках програми відбулися кілька конкурсів, в тому числі - конкурс триочкових кидків.

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Легкий форвард Бруклін Нетс Джо Гарріс став переможцем, набравши 26 очок, а його головний суперник розігруючий Голден Стейт Стеффен Каррі обмежився 24 балами.

Матч всіх зірок відбудеться 18 лютого о 03:00 за Києвом.

Трансляцію можна буде переглянути на нашому сайті.

Нагадаємо, назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.