Онлайн-трансляція матчів НБА

Пряма онлайн-трансляція матчів регулярної першості НБА тепер на Чемпіоні.

НБА (Національна баскетбольна асоціація) - найсильніша баскетбольна ліга світу.

30 команд асоціації протягом шести місяців виборюють право зіграти в плей-оф.

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Західна та Східна конференції представлені 15 учасниками, з яких по 8 команд отримають право боротися за кубок НБА.

Три з чотирьох останніх кубків вибороли гравці Голден Стейт Воріорз на чолі з неперевершеним Стефом Каррі.

Цього сезону про свої чемпіонські амбіції в голос заявили в стані, однієї з найтитулованіших команд ліги, Лос-Анджелес Лейкерс. Озерні напередодні сезону підсилились найкращим баскетболістом сучасності Леброном Джеймсом.

Також для українських уболівальників підвищений інтерес викликає Атланта Гокс, одним з лідерів якої є Олексій Лень.

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Дивитися трансляції матчів НБА онлайн можна на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.