Лень став найрезультативнішим гравцем матчу проти Орландо. ВІДЕО

Українець Олексій Лень зіграв за Атланту в матчі проти Орландо.

Колектив українця програв з рахунком 108:124.

Актуально: Онлайн-трансляція матчів НБА

Лень провів на майданчику 19 хвилин 22 секунди. За цей час він став найрезультативнішим гравцем команди. У його активі 16 набраних очок. Він реалізував два триочкових кидки з трьох і реалізував 6 з 8 штрафних. Також Лень зробив 2 підбирання, 1 передачу та 1 блок-шот. У пасиві Олексія - чотири персональні зауваження. Коефіцієнт його корисності склав +1.

Нагадаємо, напередодні Атланта програла Шарлотт.

Джерело - Чемпіон.