Лень набрав 7 очок, Атланта програла Шарлотт. ВІДЕО

Український центровий Атланти Олексій Лень зіграв 10,5 хвилин у матчі проти Шарлотт. Його колектив поступився з рахунком — 120:129.

За цей час він набрав 7 очок, зробив 7 підбирань, 3 асисти, 1 блок-шот, а також один фол.

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Лень реалізував 2 з 4 кидків з гри. Також була одна спроба на триочковий, але її він не реалізував. З лінії штрафних кидків потрапив 3 з 4.

Показник +/- склав +7 - найкращий в команді.

Нагадаємо, напередодні Атланта переграла Торонто.

Джерело - Чемпіон.