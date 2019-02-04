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Лука Дончіч відзначився черговим досягненням в історії НБА

Сьогодні 07:30 169 0
Лука Дончіч відзначився черговим досягненням в історії НБА

Словенець став сьомим молодим гравцем в історії Ліги, перевалив позначку в 1000 очок за кар'єру.

Про це повідомляє Eurohoops.

Словенець, який набрав 35 очок в матчі з Клівлендом (111: 98) довів їх загальна кількість за кар'єру в НБА до 1034. Таким чином, він став сьомим гравцем в історії НБА, який записав на свій рахунок 1000 очок до свого двадцятиріччя.

Подібними показниками можуть похвалитися тільки Кобе Брайант, Дуайт Ховард, Леброн Джеймс, Кармело Ентоні, Кевін Дюрант і Девін Букер. В середньому Дончіч набирає 20,7 очка за гру.

Нагадаємо, Онлайн-трансляція матчів НБА.

Також, Михайлюк набрав два очки, Лейкерс програв Голден-Стейт.

Джерело - Eurohoops.

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