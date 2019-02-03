Онлайн-трансляція матчів НБА

Мій профіль

Юна українка виграла золото чемпіонату світу в Словаччині

Вчора 18:31 2632
Трансляція Ястремська - Томлянович: дивитися онлайн
Вчора 23:11 259
Ястремська впевнено перемогла Лінетт та зіграє у фіналі з Томлянович
Вчора 15:30 2729 4
Бех-Романчук з особистим рекордом виборола срібло на турнірі в Німеччині
Вчора 14:31 1430
Боавішта підписала молодого українця. ВІДЕО
Вчора 10:31 1107
Ястремська знищила екс-першу ракетку світу. ВІДЕООГЛЯД
01.02.2019 19:36 1880
Ястремська вдруге поспіль знищила екс-першу ракетку світу
01.02.2019 17:10 2528
Рух оголосив про призначення Кучука на посаду головного тренера
01.02.2019 13:47 1207
Шовковський: Хачеріді - якір, який не давав можливості піднятися вище
01.02.2019 12:50 3521
Аталанта вибила Ювентус, Фіорентина знищила Рому. Результати 1/4 фіналу Кубка Італії
01.02.2019 09:26 1597
Навколо спорту
Блоги
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО
Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 20:36 795
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО
Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 18:55 585
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО
Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:45 532
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Неймовірне промо від РБ Мюнхен перед фіналом Ліги чемпіонів. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 18:00 574
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про перехід Ракицького та Мораеса в збірній України - ТаТоТаке. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 14:00 720
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО
Погба присвятив перемогу над Арсеналом 15-річному футболісту, який помер. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:55 1304
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО
Бока підписала тезку Кевіна Маккаллістера з Один удома. Мережу заповнили меми. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:46 740
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО
Хаві просто взяв і передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії. ФОТО Максим Буйдин
30.01.2019 19:33 870
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО
Спорт - це життя: канадці пограли в хокей у автомобільному заторі. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 19:11 642
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО
Найкрутіша реклама Супербоула-2019. ВІДЕО Максим Буйдин
30.01.2019 14:12 827
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:22 Баскетбол Фінікс - Атланта: онлайн-трансляція матчу команд Леня 686
00:20 Баскетбол Голден Стейт - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 789
00:10 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 14988
00:05 Баскетбол Детройт - Кліпперс: онлайн-трансляція матчу НБА 844
2 Лютого 2019
23:53 Футбол Мессі може пропустити матч проти Реала через травму 421
23:38 Футбол Швед: Пропонували оренду в інший клуб, але я вибрав Карпати 338
23:11 Теніс Трансляція Ястремська - Томлянович: дивитися онлайн 259
23:10 Футбол Буяльський: Ми готові до Олімпіакоса відсотків на 90 639
22:52 Футбол Дубль Зозулі приніс перемогу Альбасете над Кордобою. ВІДЕО 586
22:38 Футбол Баварія програла Байєру і ще більше наблизила Дортмунд до чемпіонства. ВІДЕО 442
22:07 Футбол Барселона вирвала нічию у Валенсії завдяки дублю Мессі 518
21:50 Баскетбол Ембід та Харден - найкращі гравці місяця в НБА. ВІДЕО 296
21:37 Футбол Динамо переграло ЦСКА на зборі в Іспанії. ВІДЕООГЛЯД 447
21:18 Хокей Монреаль - Нью-Джерсі: онлайн-трансляція матчу НХЛ 362
21:16 Футбол Неймару загрожує шість років тюрми за махінації 480
20:53 Футбол ФК Рух переїжджає до Львова 584
20:36 Блог Англійські фанати прийшли на матч з надувними пенісами. ФОТО 795
20:28 Хокей Філадельфія - Едмонтон: онлайн-трансляція матчу НХЛ 407
20:10 Теніс Ястремська: Завтра має бути приголомшлива битва 754
19:50 Футбол Челсі знищив Гаддерсфілд завдяки дублям Азара та Ігуаїна. ВІДЕО 487
19:16 Футбол Кордоба - Альбасете: онлайн-трансляція матчу Сегунди за участю Зозулі 476
19:06 Футбол Динамо легко розібралося з ЦСКА Софія в контрольному матчі 596
18:55 Блог Турецький клуб за дві години підписав 22 гравці. ФОТО 585
18:45 Блог Циганков забив перший гол Динамо на другому зборі в Іспанії. ВІДЕО 532
18:31 Біатлон Юна українка виграла золото чемпіонату світу в Словаччині 2632

Онлайн-трансляція матчів НБА

Сьогодні 00:10 14988 0
Онлайн-трансляція матчів НБА

Пряма онлайн-трансляція матчів регулярної першості НБА тепер на Чемпіоні.

НБА (Національна баскетбольна асоціація) - найсильніша баскетбольна ліга світу.

30 команд асоціації протягом шести місяців виборюють право зіграти в плей-оф.

  Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію.

Західна та Східна конференції представлені 15 учасниками, з яких по 8 команд отримають право боротися за кубок НБА.

Три з чотирьох останніх кубків вибороли гравці Голден Стейт Воріорз на чолі з неперевершеним Стефом Каррі. 

Цього сезону про свої чемпіонські амбіції в голос заявили в стані, однієї з найтитулованіших команд ліги, Лос-Анджелес Лейкерс. Озерні напередодні сезону підсилились найкращим баскетболістом сучасності Леброном Джеймсом. 

Слід також зазначити, що за Лос-Анджелес виступає українець Святослав Михайлюк.

Також для українських уболівальників підвищений інтерес викликає Атланта Гокс, одним з лідерів якої є Олексій Лень.

  Актуально: Біатлон онлайн - пряма трансляція Кубку Світу.

Дивитися трансляції матчів НБА онлайн можна на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()