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Ембід та Харден - найкращі гравці місяця в НБА. ВІДЕО

Вчора 21:50 263 0
Ембід та Харден - найкращі гравці місяця в НБА. ВІДЕО

Атакувалиний захисник Джеймс Харден і центровий Джоел Ембід отримали від НБА нагороди кращих виконавців січня.

Атакувальний захисник Х'юстона став кращим у Західній Конференції, а центровий Філадельфії - в Східній.

Для 24-річного Ембіда - це перша така нагорода. Його середні показники за місяць - 29.2 очка, 13.8 підбирання і 3.8 передачі за гру.

Харден отримує визнання кращого гравця конференції у другому місяці поспіль. У січні він набирав в середньому 43.6 очка, 8.7 підбирання та 7.6 передачі за один баскетбольний матч.

Нагадаємо, що Михайлюк та Лень не потрапили до заявки на матч збірної.

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Джерело - Чемпіон.

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