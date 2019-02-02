Ембід та Харден - найкращі гравці місяця в НБА. ВІДЕО

Атакувалиний захисник Джеймс Харден і центровий Джоел Ембід отримали від НБА нагороди кращих виконавців січня.
Атакувальний захисник Х'юстона став кращим у Західній Конференції, а центровий Філадельфії - в Східній.
Для 24-річного Ембіда - це перша така нагорода. Його середні показники за місяць - 29.2 очка, 13.8 підбирання і 3.8 передачі за гру.
Харден отримує визнання кращого гравця конференції у другому місяці поспіль. У січні він набирав в середньому 43.6 очка, 8.7 підбирання та 7.6 передачі за один баскетбольний матч.
Нагадаємо, що Михайлюк та Лень не потрапили до заявки на матч збірної.
Раніше неймовірний данк Янніса очолив ТОП-5 моментв дня НБА.
Джерело - Чемпіон.