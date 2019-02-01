Михайлюк та Лень не потрапили до заявки на матч збірної

Тренерський штаб збірної України на чолі з Євгеном Мурзіним визначився з розширеною заявкою на ключові матчі відбору на чемпіонат світу-2019.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України

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До вашої уваги заявка команди.

Захисники: Денис Лукашов (Єнісей), Ігор Бояркін (Черкаські Мавпи), Олександр Мішула (Дніпро), Іссуфу Санон (Олімпія), Павло Крутоус (Київ-Баскет), Олександр Липовий (Промітеас), Богдан Близнюк (Бней Гарцлія).

Форварди: Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи), Олександр Бєліков (Одеса), Максим Пустозвонов (Одеса), В'ячеслав Бобров (Гіпускоа), Сергій Павлов (Хімік), Володимир Герун (Бреоган).

Центрові: В'ячеслав Кравцов (Фуенлабрада), Артем Пустовий (Барселона).

Вирішальні матчі відбору на кваліфікації на чемпіонат світу відбудуться в кінці лютого, коли Україна зіграє проти Чорногорії (22 лютого) і Словенії (25 лютого).

Тим часом назвали склад резервістів на матч всіх зірок НБА.

Джерело - ФБУ.