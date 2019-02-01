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Назвали склад резервістів на Матч всіх зірок НБА

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Назвали склад резервістів на Матч всіх зірок НБА

Національна баскетбольна Ліга оголосила резервні склади Матчу зірок-2019.

Шляхом голосування тренерів зібралися такі склади:

Команда Сходу: Бредлі Біл (Вашингтон), Блейк Гріффін (Детройт), Кайл Лаурі (Торонто), Кріс Мідлтон (Мілуокі), Віктор Оладіпо (Індіана), Бен Сіммонс (Філадельфія), Нікола Вучевич (Орландо).

Комісіонер Адам Сільвер найближчим часом знайде заміну для Віктора Оладімпо, який вибув до кінця сезону.

Команда Заходу: Расселл Вестбрук (Оклахома), Деміан Ліллард (Портленд), Клей Томпсон (Голден Стейт), Ентоні Девіс (Новий Орлеан), Нікола Йокич (Денвер), Ламаркус Олдрідж (Cан-Антоніо), Карл-Ентоні Таунс (Міннесота).

Нагадаємо, раніше назвали стартові п'ятірки на Матч всіх зірок.

Капітаном Західної конференції є Леброн Джеймс. Східної - Янніс Адетокунбо.

Джерело - Чемпіон.

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