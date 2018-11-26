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Атланта перервала серію поразок, Лень набрав 11 очок ВІДЕО

Сьогодні 08:14 184 0
Атланта перервала серію поразок, Лень набрав 11 очок ВІДЕО

Атланта перервала серію з 10 поразок перемогою над Шарлотт у регулярному чемпіонаті НБА. Рахунок зустрічі — 124:123.

За 15 хвилин ігрового часу український центровий Олексій Лень встиг набрати 8 очок, зробити 4 підбирання, зробити 1 передачу і 1 блок-шот. Лень реалізував один з чотирьох триочкових кидки, два з трьох двоочкових і один з двох реалізований штрафний.

Нагадаємо, Святослав Михайлюк позмагався з Джеймсом у влучанні триочкових.

А Іспанія зіграє проти України без зірок НБА та Євроліги.

Джерело - Чемпіон.

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