Ягупова - найкращий бомбардир відбору до жіночого Євробаскету

Жіноча збірна України з баскетболу поступилася Іспанії, але забезпечила собі місце на Чемпіонаті Європи-2019.

Протягом відбору лідером національної команди була Аліна Ягупова. Вона стала не тільки найрезультативнішою в збірній, але і кращим бомбардиром відбору серед усіх учасників.

Аліна у відбірковому турнірі набрала 193 очки в шести зустрічах: у середньому 32,2 пункту за гру.

Ягупова — капітаном збірної України.

Нагадаємо, Атланта Леня програла в НБА.

Також стало відомо, чому Лень не зіграв у звітному протистоянні.

Джерело - ФБУ.