Став відомий склад жіночої збірної на вирішальні матчі відбору до Євробаскету

Став відомий склад жіночої збірної на вирішальний матч відбору до Євро-2019.
Горан Бошкович після тренувального збору залишив 12 гравців, які захищатимуть кольори національної команди у матчах проти Іспанії та Болгарії.
До вашої уваги склад команди.
Захисники: Аліна Ягупова, Деандра Мосс, Олена Самбурська, Аріна Білоцерковець
Форварди: Людмила Науменко, Катерина Римаренко, Анна Ольховик, Ольга Яцковець, Віта Горобець, Олександра Радулович
Центрові: Таїсія Удоденко, Міріам Уро-Ніле.
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Джерело - ФБУ.