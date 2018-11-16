Став відомий склад жіночої збірної на вирішальні матчі відбору до Євробаскету

Став відомий склад жіночої збірної на вирішальний матч відбору до Євро-2019.

Горан Бошкович після тренувального збору залишив 12 гравців, які захищатимуть кольори національної команди у матчах проти Іспанії та Болгарії.

До вашої уваги склад команди.

Захисники: Аліна Ягупова, Деандра Мосс, Олена Самбурська, Аріна Білоцерковець

Форварди: Людмила Науменко, Катерина Римаренко, Анна Ольховик, Ольга Яцковець, Віта Горобець, Олександра Радулович

Центрові: Таїсія Удоденко, Міріам Уро-Ніле.

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Джерело - ФБУ.