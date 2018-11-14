Голден Стейт здолав Атланту Леня

Команда Олексія Леня Атланта на виїзді протистояла Голден Стейт.

Перемогти цієї ночі клубові, в якому виступає українець не вдалося — 110:103 (20:23, 29:29, 33:24, 28:27).

Українець провів на майданчику 32 хвилини. За цей час заробив 14 очок, зробив один асист, сім підбирань, одне перехоплення, в пасиві одна втрата та п'ять порушень правил. Наш співвітчизник реалізував шість з восьми кидків, які зробив із гри.

Показник корисності українця у цій грі — -8.

Нагадаємо, зірковий український гравець отримав російське громадянство.

Михайлюк набрав 21 очко за фарм-клуб Лейкерса.

Джерело - Чемпіон.